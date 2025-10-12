◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・今永昇太投手は２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦にブルペン待機したが、登板機会はなく、チームは敗れて今季終了となった。試合後、取材に応じた左腕は「正直言って通用しなくなってきてる。それはもう紛れもない事実なんで。これは体感ではなくて、いろんな数字を見た事実で、自分の中で話してるんで、正直言って別人にならなければ、ちょっとこの世界で生き抜くのは苦しいかもしれないんで、そういう風になれるようにトレーニングを積む必要があると思いますね」と来季を見据えた。

今永は、６日（同７日）の地区シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦は先発して、３回途中４６球で２本塁打を浴びるなど５安打４失点でＫＯ。中４日で起用することもできたが、総力戦となるため、リリーフ待機したが、登板はなかった。今ポストシーズンでは２試合に登板（先発１）し防御率８・１０と苦戦していた。「やはりシーズン最後とここであんまり力になれなかった。シーズンを乗り切る投球術と、やはりこのポストシーズンで出力を上げるような、先発ピッチャーだったらこうやって短いイニングだったら、例えば９４マイルとか９５マイルとか、そこだけじゃないんですけども、やはり出力を上げるような別の投球が全くできなかったんで、シーズンとここじゃ全く別の別物なんで、それができなかったってのがまず課題かなと思います」と前を向いた。

この日、カブスは初回に先発左腕のポメランツがコントレラスにソロを浴びて先取点を献上。直後の１点を追う２回先頭で１打席目に立った誠也は、１ボールから２球目の剛速球を右中間席に運び叫びながらガッツポーズを作った。３試合ぶりの一発で、試合を振り出しに戻した。１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をはじき返しての本塁打は、２００８年以降のポストシーズンで最も速い球を捉えてのアーチとなった。

両軍とも２回から継投に入る中、試合が動いたのは４回。カブス２番手で元ソフトバンクのレイが２アウトを簡単に奪ったが、２死走者なしからボーンにソロを浴びて、ブルワーズに勝ち越しを許した。その後満塁となったが、３番手のパレンシアがオルティスを遊ゴロに打ち取って切り抜けた。１点差で踏ん張りたかったが、７回に２死からキトレッジがチュラングにソロを被弾。２点差に広げられ、本塁は遠かった。