¹á·îÎÉÂÀ¤¬¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤È²á¤´¤·¤¿2005Ç¯¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£²£µ¡ÛÊ¿À®£±£µÇ¯¡Ê£²£°£°£³Ç¯¡Ë¡¢½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¼«Í³³ÍÆÀÏÈ¤Ç¤Î¶áÅ´ÆþÃÄ¡£¹á·îÎÉÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦ÌøÀî¹â¤«¤éÅì¼Ç¤ò·Ð¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏµåÃÄ¾ÃÌÇÄ¾Á°¤Î£±»î¹ç¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£°£´Ç¯¡Ë£¹·î£²£³Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥ÖÀï¡ÊÂçºå¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£·²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤Çµß±çÅÐÈÄ¤·£²²ó£´¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬¹á·î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥óÍ£°ì¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍâÆü¡¢£¹·î£²£´Æü¤¬¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤ëËÜµòÃÏ¡¦Âçºå¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¶áÅ´¼óÇ¾¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈºÇ¾å°Ì¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¹á·î¤ò¶áÅ´¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç°ì·³¸ø¼°Àï¤ËÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î¶áÅ´¤Î¾õ¶·¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥É¥é£±¤Î¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò½½Ê¬¤Ë½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Îº¢¤Î¶áÅ´¤Ï¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹á·î¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¹çÊ»Àè¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿À®£±£·Ç¯¡Ê£°£µÇ¯¡Ë¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤³¤½Æó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ·î¤Ë°ì·³¾º³Ê¤·£µ·î£±£´Æü¤ÎÂÐ¹ÅçÀï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤ò±Ô¤¯¤¨¤°¤ë¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêË¡¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤ÏËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ò¥¡¼¥×¡£¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï£´£·»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£¶¤È¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤Ã¤¿¡£µÆÃÏ¸¶µ£¡¢²ÃÆ£ÂçÊå¡¢Âçµ×ÊÝ¾¡¿®¤Ë²Ã¤¨¹á·î¤ò²Ã¤¨¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¡¢¹á·î¤Ï¾¯¤Ê¤¤ÅêµåÎý½¬¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±¦¸ª¤Î´ØÀá¿°Â»½ý¤ò½Ð¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÝÂ¸ÎÅË¡¤Ç¼£Ìþ¤µ¤»¤¿¤¿¤á¡¢Åêµå¤¹¤éËþÂ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º²æËý¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¹ç·×£²Ç¯¤Û¤É¤ò¸Î¾ã¤Î´°¼£¤Î¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¹ÃÈå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢¹á·î¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¾¾¤È¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌîµå¤Ï£±¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¹á·î¤ÎÇ¾Î¢¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶ÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¼þ¤ê¤òÊâ¤²ó¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Áª¼ê£±¿Í¡¢£±¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Ë¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÈÄ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤ËËèÆü¤Ç¤âÅê¤²¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¤é¤ò¥×¥í¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¶áÅ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÍè¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¿È¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÝÏ®¤µ¤ì¤¿±¿Ì¿¤Î·ë²Ì¤À¡£¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐºÇ¤âÎÉ¤¤Ì¤Íè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹á·î¤Ï»îÎý¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£