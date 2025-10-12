ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¡¡¡Úº£½µ¤Î°ìºý¡Û
¡Ø¾®ÀâÈÇ¡¡ÀãÉ÷¡Ù¡¡Ä¹Ã«Àî ¹¯É×Ãø¡¡¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¡¡Äê²Á671±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¿¤Ã¤¿80Ç¯Á°¡¢³¤¤ÏÀï¾ì¤À¤Ã¤¿――¡£¾¼ÏÂ100Ç¯¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£²Æ¤ÎºÇÃíÌÜ±Ç²è¤ò´°Á´¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¡£
¡ØÇ¯²ì¾õ¤Ï¾®¤µ¤ÊÊ¸³ØºîÉÊ¡Ù¡¡µíÅç ¿®Ãø¡¡¸¸Åß¼Ë¡¡Äê²Á1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Â¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤ÄÃø¼Ô¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»þÂå¤ò´¶¤¸¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£²áµî30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ¯²ì¾õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ØÁ´¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¡¡¼ºÇÔ¤ÎËÜ¼Á¡Ù¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ëー¥×ÊÔ¡¡Æü·ÐBP¡¡Äê²Á2970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÏITÅê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¼ºÇÔ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡£
µ×ÊÝÍø±ÑÌÀ¤Î¡Ú¤ï¤¿¤·¤Î°ìºý¡Û¡Ø ÊÛ¸î»ÎÉÔÂ¡¡ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ëË¡Åª¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´íµ¡¡Ù