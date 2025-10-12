◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦 カブス1―3ブルワーズ（2025年10月11日 ミルウォーキー）

カブスは11日（日本時間12日）、敵地でのブルワーズとの地区シリーズ第5戦に敗れ、対戦成績が2勝3敗となり敗退が決定した。

勝者がドジャースとのリーグ優勝決定シリーズに進む大一番。救援左腕・ポメランツを先発起用するなどブルペン総動員だったが、初回に左腕がコントレラスに先制ソロを被弾。直後の2回に鈴木誠也が同点ソロを放ったが、6回無死一、二塁の好機を逃すなど、打線は1点止まり。投手陣も相手打線にソロ3本を許し、試合が決した。

試合後、カウンセル監督は「残念です。悲しい」とシーズン終了に肩を落とし「今夜、私たちの何が悪かったのか？それが頭から離れない。なぜ流れをつくれなかったのか？今は乗り越えるのが難しい」と落胆した。

ポストシーズン3本目となる同点弾を放った鈴木を「良い打席を続けていた」と称賛。ただ、1点にとどまった打線について「あのイニングだけが話題にできる唯一の場面だった」と6回無死一、二塁での無得点を悔やみ「ほとんど何もできなかった」と相手投手陣に脱帽した。