¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¬¤ºÆ¬¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSHOW¡½YA¡×¤Î»ûÅÄ·Ã»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡ÖÆ±´ü¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ûÅÄ¤Ï¡ÖÀ»µ²ËâII¡¢TUBE¡¢¤¢¤ÈÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÊÕ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÂçµÈ¤Ï¡ÖÀ¤ÂåÅª¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤¬¤â¤¦»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËÍ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÆþ¤ë»þ¤ËÎ®¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¸Â³¦LOVERS¡Ù¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¾¼ÏÂ¥·¥§¥ëÀÐÌý¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇSHOW¡½YA¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£»ûÅÄ¤¬¡Ö¡ÈBack to the fire¡É¤¬¡©¡×¤È¾Ð¤¦Ãæ¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë¤ÎCM¤Ç¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡ÈBack to the fire¡É¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£