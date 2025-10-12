今回は、「イクメン気取りで偉そうな発言ばかり」の夫が、痛い目をみた話を紹介します。

息子のアレルギーを完全に無視した夫…

「夫はイクメン気取りなだけで育児なんかしませんし、家事も『やってる風』。なのにSNSに度々『イクメンで家事も仕事でもできる俺ってすごい』アピールをしているんです……。

この前の休日も、『今日は俺がおやつを作る』『お前はいつも市販のお菓子ばっかあげてるから息子が可哀想だ』『俺って最高の夫だよな〜』と言ってきて、何を偉そうにと思いましたね。で、夫が作ったお菓子はというと、五平餅で……。でも息子はくるみアレルギーで、五平餅にはくるみが使われているんです。夫は息子のアレルギーのことを知っているはずなのに、ありえないですよね。

さらに夫はSNSに五平餅の写真を投稿し、『手作りお菓子を子供に作るイクメン』アピールをしたと思ったら、なんと息子に五平餅を食べさせていたんです（私は「絶対に食べさせないで」と伝えたのですが）。息子はほんのちょっと食べただけでじんましんが出て、呼吸も苦しそうで、ものすごく慌てました。夫に車を出してもらい病院に行き、状態は落ち着きましたが、夫は真っ青な顔をして動揺していましたね」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ 子供の健康よりSNSでのイクメンアピールが大事ということでしょうか。ありえないですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。