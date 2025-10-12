¥â¥Ê¥³¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¼ó°Ì¤«¤é´ÆÆÄ°ú¤È´¤!! Ä®ÅÄ¹À¼ù¤é¤Èºòµ¨90Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Æ³¤¤¤¿38ºÐ»Ø´ø´±
¡¡¥â¥Ê¥³(¥Õ¥é¥ó¥¹)¤Ï11Æü¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Î¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4¾¡1Ê¬2ÇÔ¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï³«Ëë2»î¹ç¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤Î¾õ¶·¤Ç10Æü¤Ë¥¢¥Ç¥£¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡38ºÐ¤Î¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à»Ø´ø¤È¤·¤ÆDFÄ®ÅÄ¹À¼ù(¸½¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à)¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò90Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£º£µ¨¤â10Àá¤ò½ª¤¨¤Æ7¾¡2Ê¬1ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤ËÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4¾¡1Ê¬2ÇÔ¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï³«Ëë2»î¹ç¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤Î¾õ¶·¤Ç10Æü¤Ë¥¢¥Ç¥£¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡38ºÐ¤Î¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à»Ø´ø¤È¤·¤ÆDFÄ®ÅÄ¹À¼ù(¸½¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à)¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò90Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£º£µ¨¤â10Àá¤ò½ª¤¨¤Æ7¾¡2Ê¬1ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤ËÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£