きゃりーぱみゅぱみゅ、1歳迎えた子どもの写真公開 妊娠中も回顧「切迫流産・切迫早産となり、毎日が祈りのような時間でした」
【モデルプレス＝2025/10/12】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが10月10日、自身のInstagramを更新。子どもが1歳になったことを報告した。
【写真】きゃりーぱみゅぱみゅ、第1子の最新ショット公開
きゃりーぱみゅぱみゅは「To my sweet baby, happy birthday 1歳になったね。おめでとう」と子どもが1歳の誕生日を迎えたことを報告。人差し指を「1」を表すように立て、小指にはリングをはめている子どもの手の写真を投稿した。
そして「ママになるというワクワクから一転、毎日がハラハラとドキドキの連続で、感情のジェットコースターのような日々でした」と回顧。「流産を告げられたこと。その日の夜にもライブをしたこと。手術を決めた日に、奇跡的に心臓が動いていたこと。不安を隠しながら、それでもステージに立ち続けたこと」「初めての妊娠で、切迫流産・切迫早産となり、毎日が祈りのような時間でした」と妊娠中の出来事も振り返り、「それでも私の元に無事に生まれてきてくれて、本当に本当にありがとう。大好きだよ」と子どもへのメッセージを綴った。
この投稿に、ファンからは「誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。「お母さん頑張ったね」「素敵なママ」「小さなおてて可愛い」などと反響が寄せられている。
きゃりーは、2023年3月21日に俳優の葉山奨之と結婚したことを発表。2024年10月8日には自身のInstagramを通じ、第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆きゃりーぱみゅぱみゅ、子どもが1歳に
