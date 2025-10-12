¤µ¤ó¤Þ¡¡½Ð±éÉñÂæ¤ò¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¥Í¥Ã¥È¤ÇÎ®¤µ¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£½Ð±éÉñÂæ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥È¤Ï²¶¤ÏÎ®¤µ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÉñÂæ¤Ï¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÎ®¤µ¤Ê¤¤¼çµÁ¤ÎÃË¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£
¡¡ÉñÂæ¤ËÄ¾ÀÜÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ç¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ï¤¶¤ï¤¶¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¶ìÏ«¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊü±Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Íè¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¶ìÏ«¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÇÊü±Ç¤·¤Ê¤¤¡£ÉñÂæ¤ÏÉñÂæ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤ÎÌÌÇò¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡ÖÉñÂæ¤òÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢·Î¸Å¾ì¤ò»£¤Ã¤ÆDVD¤Ë¡Ä¡×¤È¤âÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£