¡Ö»Í¹ñ¤Î±¦²¼¹âÂ®¡×ºÇ¸å¤Î¶è´Ö¤¬¼Â¸½¤Ê¤ë¤« ¡È°¤Æî°Â·ÝÆ»¡É¥ë¡¼¥È¶ñÂÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
ÃÏ¸µÂÐ¾Ý¤Ë°Õ¸«Ä°¼è
¡¡°¤Æî°Â·ÝÆ»¤Î·×²è¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÆÁÅç²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤É¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ¸å¤Î¶è´Ö¡Û°¤Æî°Â·ÝÆ»¡ÊÈþÇÈ¡ÁÌ¶´ô¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤ë¡ÊÃÏ¿Þ¡Ë
¡¡°¤Æî°Â·ÝÆ»¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¤È¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤ò·ë¤Ö±äÄ¹110km¤Î¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£¹âÃÎÅìÉôÆ»¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢»Í¹ñÆîÅìÉô¡Ê±¦²¼¡Ë±è´ß¤ÎÁö¹ÔÀ¸þ¾å¡¢¶ÛµÞÍ¢Á÷Ï©³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÁÅç¸©Æâ¤Î¾®ÌîIC¡ÁÆüÏÂº´´Ö9.3km¡ÊÆüÏÂº´Æ»Ï©¡Ë¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤Î¾®Åç¥È¥ó¥Í¥ë¤äÏÂÅÄ¥È¥ó¥Í¥ë¶è´Ö¡¢ÇðÌÚIC¡Á¼ÇºêIC´Ö5.0km¡ÊËÌÀîÆàÈ¾ÍøÆ»Ï©¡Ë¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢·úÀß¥ë¡¼¥ÈÌ¤Äê¤ÎÄ´ºº¶è´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÁÅç¸©¤ÎÈþÇÈÄ®ËÌ²ÏÆâ¡ÊÆüÏÂº´Æ»Ï©½ªÅÀ¡Ë¤«¤éÌ¶´ôÄ®ÆâºÊ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤äÆ»Ï©ÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤äÆ»Ï©¤Ëµá¤á¤ëÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«Ä°¼è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¤Ïº£¸å¡¢Æ»Ï©¤Î·×²è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²óÂÐ¾Ý¤ÎÈþÇÈ¡ÁÌ¶´ô´Ö¤Ï¡¢°¤Æî°Â·ÝÆ»¤ÇºÇ¸å¤Î¡ÖÄ´ºº¶è´Ö¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Î·×²è¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤È¡¢°¤Æî¤«¤é°Â·Ý¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÁ´¶è´Ö¤Ç¥ë¡¼¥È¤¬·èÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£