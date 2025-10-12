KOCロングコートダディ優勝で話題の写真再び ザ・マミィ酒井が誓い「あとは林田か。ぼくに任せてよ」
お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士が11日にエックスを更新。相方の林田洋平が歴代の『キングオブコント』優勝者と並んだ3ショットを公開した。
【写真】まるで双子“そっくり”お笑い芸人コレクション M‐1王者は自身と激似の後輩と遭遇！
11日に行われた『キングオブコント2025』でロングコートダディが優勝を決めた直後、酒井がエックスに投稿したのは1枚の3ショット。写真には、2014年の第7回大会で優勝したシソンヌのじろうを中央に、今年の第18回大会を制したロングコートダディの堂前透、そして2021年の第14回大会で準優勝したザ・マミィの林田が並んでいる。この3ショットは、かつてお笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿がエックスに投稿したこともあり、「そっくりすぎる」「三つ子か」と話題になっていた。
酒井はこの写真に「あとは林田か。ぼくに任せてよ」と今後の大会での優勝を誓うコメントを添えると。ファンからは「この並びだと林田さんが次にキングになりそうですね」「メガネ三兄弟が全員KOC優勝すること楽しみにしてます」などの声が寄せられている。
引用：「酒井貴士（ザ・マミィ）」エックス（@sakai__takashi）
【写真】まるで双子“そっくり”お笑い芸人コレクション M‐1王者は自身と激似の後輩と遭遇！
11日に行われた『キングオブコント2025』でロングコートダディが優勝を決めた直後、酒井がエックスに投稿したのは1枚の3ショット。写真には、2014年の第7回大会で優勝したシソンヌのじろうを中央に、今年の第18回大会を制したロングコートダディの堂前透、そして2021年の第14回大会で準優勝したザ・マミィの林田が並んでいる。この3ショットは、かつてお笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿がエックスに投稿したこともあり、「そっくりすぎる」「三つ子か」と話題になっていた。
酒井はこの写真に「あとは林田か。ぼくに任せてよ」と今後の大会での優勝を誓うコメントを添えると。ファンからは「この並びだと林田さんが次にキングになりそうですね」「メガネ三兄弟が全員KOC優勝すること楽しみにしてます」などの声が寄せられている。
引用：「酒井貴士（ザ・マミィ）」エックス（@sakai__takashi）