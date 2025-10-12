ÀÄÅÄÅµ»Ò58ºÐ¡¢É×¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤ËÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¡¡·ëº§15Ç¯
¡¡C.C.¥¬¡¼¥ë¥º¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò¤¬11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÇÉ×¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄÅÄÅµ»Ò¡¢É×¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¥ì¥¢¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡7Æü¤Ë58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÄÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¶ÌÃÖ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÈÅµ»Ò¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸þ¤±¤ëÀÄÅÄ¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¶ÌÃÖ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÀÄÅÄ¤Ï¡Ö·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÄÅÄÅµ»Ò¡Ê¤¢¤ª¤¿¤Î¤ê¤³¡Ë
1967Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î57ºÐ¡£½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× ¡ØC.C.¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Î½éÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2010Ç¯7·î¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀÄÅÄÅµ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@norikoaota¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄÅÄÅµ»Ò¡¢É×¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¥ì¥¢¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡7Æü¤Ë58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÄÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¶ÌÃÖ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÈÅµ»Ò¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸þ¤±¤ëÀÄÅÄ¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¶ÌÃÖ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÄÅÄÅµ»Ò¡Ê¤¢¤ª¤¿¤Î¤ê¤³¡Ë
1967Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î57ºÐ¡£½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× ¡ØC.C.¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Î½éÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2010Ç¯7·î¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀÄÅÄÅµ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@norikoaota¡Ë