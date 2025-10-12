¡Úµð¿Í¡ÛÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁ¤ò1·³ÅÐÏ¿¡¡Ä¹Ìî¤ÏÌó2¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¾º³Ê¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°ÆüÇÔ¤ìCSÇÔÂà¤Î´íµ¡
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï12Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤ÏÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾´ÜÅê¼ê¤Ïº£µ¨15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ(¤¦¤Á7ÀèÈ¯)¤·¡¢2¾¡3ÇÔ1HP¤ÇËÉ¸æÎ¨4.22¡£9·î19Æü¤ÎºÆ¾º³Ê°Ê¹ß¤Ï3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÇ¼Ô3¿Í¤«¤é3Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÌîÁª¼ê¤Ï7·î29Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó2¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Ï17»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.136¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.205¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£DeNA¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëµð¿Í¤Ï11Æü¤Î½éÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£