◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ―カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手が日本時間12日、2勝2敗で迎えた地区シリーズ第5戦に『4番・ライト』で出場。2回に“怪物新人”から衝撃の同点ソロ本塁打を放ちました。

1点を追いかける2回、先頭の鈴木選手はこの回からマウンドに上がったジェイコブ・ミジオロウスキー投手と対戦。地区シリーズ第2戦では最速104.3マイル(約167.8キロ)を記録した“怪物新人”を相手に、鈴木選手は2球目の101.4マイル(約163キロ)の直球を強振。打球は逆方向の右中間フェンスを越える同点のソロ本塁打となりました。

ミジオロウスキー投手にとってこの日最速で、打球速度105マイル(約169キロ)、飛距離390フィート(約119メートル)の衝撃の一発を放った鈴木選手。これが日本時間7日の地区シリーズ第2戦以来となる3試合ぶりの本塁打、ポストシーズン(PS)では3本目となる一発となり、グラウンド上では豪快な雄たけびをあげます。

SNSでは「バケモンやろ」「これを見せられたら来年も期待感しかない」「大仕事！鳥肌立ちました」「あまりにも見事すぎる」などファン驚がくの一発となりました。

チームは1-3で敗れ、シリーズも2勝3敗で敗退。それでもメジャー4年目で挑んだ初のポストシーズンで力を示しました。