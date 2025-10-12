セルティックFW前田大然が怪我で代表チームを離脱、代役の招集はなし

日本サッカー協会（JFA）は10月12日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表において、FW前田大然（セルティック）が怪我のためにチームを離脱することを発表した。

日本代表は10月14日に東京・東京スタジアムでブラジル代表との対戦を控えている。 前田はこの一戦に臨むメンバーとして招集されていたが、チームを離れることになった。 なお、前田の離脱に伴う選手の追加招集はないことも発表されている。

10月シリーズでは三笘薫（ブライトン）が負傷の影響により招集が見送られ、5日にはDF板倉滉（アヤックス）が怪我のため辞退となり、DF橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）が追加招集。そしてキャプテンであるMF遠藤航（リバプールFC）も怪我のため不参加となっていた。

ほかにも森保ジャパンでは冨安健洋（フリー）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、高井幸大（トッテナム）とW杯前の準備期間で負傷者が続出している。

SNS上では「本当に怪我人多すぎが最大の問題・課題になってきた」「絶好の相手なのにけが人多すぎる」「まじかー」「流石に離脱者が多過ぎるね」「オーマイガー」「大事に至りませんように」「ヤバい」「お大事に」「流石に怪我多すぎないか？」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）