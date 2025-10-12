″早苗スープラ″の前のモデル 2代目セリカXXこそスープラの源流

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第78回目に取り上げるのは1981年にデビューした2代目トヨタセリカXXだ。

“早苗スープラ”に脚光が集まる

2025年10月4日に自由民主党の総裁選挙が行われ、小泉進次郎農林水産大臣との決選投票を制した高市早苗氏が21代の自民党総裁に選出された。この原稿を書いている時点では決まっていないが、臨時国会（15日に召集予定）で、第104代内閣総理大臣に選出されるとみられている。実現すれば、日本で初の女性総理大臣となる。

その高市氏が総裁選で勝利してクローズアップされたのは”早苗スープラ”。高市氏はクルマ好きの政治家として有名で、日本での初代スープラ（A70型）を22年も愛車として乗っていた。自動車雑誌『ベストカー』でも何度か取り上げているが、2022年に奈良トヨタが運営する『まほろばミュージアム』（奈良県奈良市）の手によって完全レストアされ展示されている。総裁選勝利後には『早苗スープラ詣で』に来館者が激増しているという。

高市氏が22年間愛車として乗り続けていたのはA70スープラ（1986〜1993年）

北米ではスープラとして販売

今回紹介する2代目セリカXXは、早苗スープラの前身モデル。セリカXXは日本初のスペシャルティカーであるセリカシリーズの上級モデルとして初代（A40/A50型）が1978年にデビュー。その時に問題になったのが車名。セリカは日本だけでなく、世界70カ国で販売されていて、北米は最大のマーケットでもあった。

車名のXXは未知数を示すXをふたつ重ねて無限の可能性を車名に込めていたが、アメリカではXの連記（XX、XXXなど）は成人映画の指定度合いを示すため、XXの車名が使えず至高を意味する『SUPURA（スープラ）』として販売された。セリカXXは日本用の車名なのだ。

日本での2代目セリカXXは北米では2代目スープラとして販売され人気となった

不評のセリカと絶賛された2代目XX

2代目セリカXXは1981年7月にデビュー。セリカクーペ、リフトバックと同時に発表・発売となった。当時は大々的に発表会が開催され、多くの自動車ジャーナリスト、マスコミ関係者が詰めかけたようだ。当時中学3年生だった筆者は、その発表会の盛り上がりをクルマ雑誌で見て胸を膨らませていた。

ネットがあるわけでもなく、テレビ、新聞、雑誌の順に出てくる情報に一喜一憂。今オールドメディアと揶揄されているメディアへの信頼度は激高、いやそれしかなかったのだ。

ライズアップ・ヘッドライトが不評だったセリカクーペ

その発表会で真っ先に話題になっていたのがセリカシリーズのエクステリアデザインだ。

セリカXX、セリカクーペ＆リフトバックともにリトラクタブルヘッドライトを初採用。セリカXXが王道的なリトラクタブルヘッドライトだったのに対し、クーペ＆リフトバックはライズアップ・ライトと呼ばれる特殊タイプを採用。同じリトラクタブルでも好対照のデザインを与えたトヨタも凄いが、発表された時点で「セリカクーペ＆リフトバックの顔はカッコ悪い」と感じた人が多数を占めた（もちろん筆者も同意見）。

そんなこともありセリカXXの美しさが余計強調される形となった。

2代目セリカXXにはわかりやすいカッコよさがある

おやじグルマから憧れのクルマへ

初代セリカXXはセリカに比べると精悍なフロントマスクが与えられていて高級感もあったが、若者の琴線を刺激するクルマではなく『おやじグルマ』、『旦那グルマ』という位置づけだった。しかしリトラクタブルヘッドライトによる低いノーズ、フロントグリルに埋め込まれたイエローのフォグランプ、シャープなラインというわかりやすいスポーティなエクステリアデザインが与えられた2代目セリカXXに若者は魅了された。本当にカッコよかった。

トヨタは2代目セリカXXの5カ月前にトヨタのフラッグシップクーペの初代ソアラをデビューさせていた。初代ソアラは性能、人気とも日本車の頂点に君臨していたが、それと双璧をなしたのが2代目セリカXXだった。2代目の登場によりセリカXXはおやじグルマから一躍若者の憧れのクルマの一台となったのだ。

質感は高く高級感もあったが、初代セリカXXは若者が興味を示すクルマではなかった

若者のクルマに対するパワー

広島県の田舎町の中学生だった筆者だが、先輩も含めて周りにもクルマ好きは多くいて、当時はソアラ派とセリカXX派に分かれていた。現代社会では先輩、後輩の関係は年々希薄になりがちだが、1980年代の地方の田舎町では先輩、後輩の関係は強固で5〜6歳年上の先輩からいろいろ学ぶことは多く、特にクルマに関してはほぼそうだった。

高校3年生の3月に免許を取得し、卒業後にすぐにクルマを購入というのが当たり前。大学に行かない代わりに親からクルマを買ってもらう人、”漢の60回ローン”を組んで収入のほぼすべてをクルマにつぎ込むというのもごく普通だった。

今見てもすっきりとしてカッコいい2代目セリカXX

当時は無謀と言われようが、高校卒業後に新車で高額車を買う先輩も多く、新型ソアラは3人、2代目セリカXXは2人、筆者の先輩で買った人がいた。そのクルマでドライブに連れて行ってもらうのが当時の最高のひと時で、いいことも悪いことも先輩から教わった。

“時代”という言葉で片づけるのは簡単だが、クルマが若者を魅了し、しかも2ドアクーペを買うために生きる、というパワーは今考えても凄いと思う。

2代目セリカXXを買うために後先考えずにまい進した若者は少なくない

ソアラよりもスポーティな仕上げ

2代目セリカXXのボディサイズは全長4660×全幅1685×全高1315mm。セリカクーペ＆リフトバックが全長4435×全幅1665×全高1320mmだから、全長で225mm長いため同じようなハッチバック形状でも伸びやかさが違う。

一方初代ソアラのボディサイズは全長4655×全幅1695×全高1360mm。2代目セリカが45mm背が低いほかはほぼ同サイズ。しかし直線基調かつノーズが低い2代目セリカXXのほうがスポーティに仕上げられていた印象が強い。

2.8L、直6DOHC搭載の2800GTは最高速は200km/hを超え当時日本車最高レベル

ツインカム24の登場で人気倍増

エンジンは2759cc、直6DOHC（170ps/24.0kgm）と1988cc、直6SOHC（125ps/17.5kgm）の2タイプは初代ソアラと同じだが、2代目セリカXXとほぼ同時期に初代ソアラに追加された2L、直6ターボが2代目セリカXXに追加されたのは1982年2月。性能面を考えれば2.8L、直6DOHCが欲しくなるところだが、自動車税が一気に高くなるという税金の関係で2L、直6SOHC、2L、直6ターボの人気が高かった。

前後期通じて全車直6エンジンを搭載。直4のセリカに対しての特別感もいい

そんな2L、直6エンジンだったが、ターボの追加から半年後の1982年8月に待望のDOHC化。搭載モデルは2000GTというグレード名が与えられた。マークII／チェイサー／クレスタに搭載して話題になった『TWINCAM24（ツインカム24）』の採用により人気がさらに高まった。

トランスミッションは2.8L、直6DOHCを搭載する2800GT、2L、直6SOHCを搭載する2000は5速MTと4速ATが組み合わされていた。一方追加された2L、直6SOHCターボ搭載モデルは4速ATのみ、2L、直6DOHCの2000GTは5速MTのみとモデルにより差別化されていた。

初代ソアラと並び2代目セリカXXには当時トヨタの持てる技術が投入された

ドアミラーは認可されず

2代目セリカXXを含むセリカシリーズについて特筆なのは、ドアミラーが認可されなかったことだろう。トヨタはセリカのフルモデルチェンジに際し、ドアミラーで登場させるべく開発を進めていた。北米、欧州とも最初からドアミラー仕様で販売されている。

実はセリカシリーズの1カ月前、1981年6月にデビューしたいすゞピアッツァは、ジウジアーロが欧州では当たり前になっていたドアミラーでデザイン。それを当時の運輸省（現国交省）に認可してもらうべく働きかけたがあえなく轟沈。いすゞの関係者はピアッツァのデビュー時に、「ドアミラーは人気されませんでした。ドアミラー第一号はトヨタさんのセリカシリーズになると思います。これが会社規模、政治力の差なんでしょうね」と恨み節。

スポーティな2代目セリカXXに不釣り合いなフェンダーミラー

しかしセリカシリーズもドアミラーは認可されず、フェンダーミラーで登場となった。これには当時のトヨタ首脳陣も想定外だった旨をマスコミに公表していた。

日本でドアミラーが解禁となったのは1983年で、日産パルサーエクサにドアミラー仕様が設定されたのが日本車ドアミラーの第一号だ。

2代目セリカXXは1983年8月に内外装をリフレッシュするマイナーチェンジを受けたが、その時にドアミラーが初採用された。ちなみにこのマイチェンで、前期モデルはリアハッチ部分がボディカラーに関係なくブラック塗装されていたが、ボディ同色に変更され評価は上々だった。

明らかにドアミラー仕様のほうがカッコいい。前期モデルは運輸省によってデザインが壊された!?

チャップマンが開発に関与

2代目のセリカXXといえば、当時を知る人にとって忘れられないのは、ロータスの総帥、アンソニー・コリン・ブルース・チャップマンの存在だろう。当時のF1界の鬼才であるチャップマンが2代目セリカXXの開発にも関与していると知って歓喜した人は少なくなかったはずだ。

トヨタがロータスに2T-Gエンジンを供給するなど、両社は協力関係にあったが、2代目セリカXXが登場した当時、トヨタはロータスの株式を取得するなど資本提携関係にあった。実際にトヨタがロータスを買収するという噂もあり、実際に水面下ではかなり具体的な動きもあったという。トヨタによるロータスの買収は実現しなかったが、トヨタは2代目セリカXXの開発者量をイギリスに送り、チャップマンが足回りのチェックをしたと言われている。

2代目セリカXXのカタログには『F-1（表記ママ）の神と呼ばれる男』というキャッチとともにチャップマンの顔入りで掲載。CM、広告のビジュアルとしてもチャップマンをフィーチャーし、そのスポーツ性、高性能を大々的にアピールしていた。

当時のカタログにはチャップマンの顔入りで高性能をアピール

マンガで次期モデルを予言!?

2代目セリカXXは、当時の人気クルママンガ『よろしくメカドック』（集英社刊：1982〜1985年）に主人公のライバルの愛車として登場。クルマは2.8L、直6DOHCを搭載する2800GTだったのだが、排気量を3L（正確には2960cc）にアップ。そして、ツインターボ仕様で、秘密兵器としてニトロ・キットで400ps超をマークするというシロモノ。

よろしくメカドックを読んでいた時は、「こんなチューニングもあるのね」程度にしか考えていなかったが、次期型（日本の初代スープラ）にツインターボが設定された時は、さすがにニトロはなかったが、次原隆二先生の先見性に驚いたものだ。

マンガの中ではトップグレードの2800GTのエンジンを3L、直6ツインターボに変更

スポーティさと豪華さをうまく融合

トヨタのフラッグシップとしてトヨタは初代ソアラに日本初、世界初技術をいろいろ搭載し、双璧をなすフラッグシップの2代目セリカXXの装備面もデジタルメーターをはじめ初代ソアラに準じたものになっていた。

そんななか、2代目セリカXXに世界初搭載となった装備がナビコンだ。これはトヨタのカーナビの元祖のような装備で、出発地点から目的地までの方向、距離をインプットすると運転中に目的地の方向、距離、目的地到達度を常に表示してくれるというシロモノだ。

基本的な快適装備、先進装備は初代ソアラに準じていた

トップグレードの2800GTにのみオプション設定されていた。

そのほか、8ウェイスポーツシート、専用ウーハー付きオーディオシステム、マイコン式オートドライブ、ドア連動シートベルト、左右温風量コントロールヒーター、高性能エアコン、ワンタッチベンチレーターなどの快適装備も充実。

スポーティでありながら、スポーツ性の追求とともにラグジュアリー性を持ち合わせるなど、一点豪華主義の若者のツボを押さえていた。

2代目セリカXXが人気となったのはスポーティなデザインありきだが、上記のとおりスポーツ性と快適性、豪華さによってうまくユーザーをあおったのが成功の要因だろう。

スープラはA70、A80、A90（現行）とスポーツ性を高めていくが、その源流となったのが2代目セリカXXということになる。

デジタルメーターも当時の憧れの一品

【2代目トヨタセリカXX主要諸元】

全長：4660mm

全幅：1685mm

全高：1315mm

ホイールベース：2615mm

車両重量：1235kg

エンジン：2759cc、直6DOHC

最高出力：170ps/5600rpm

最大トルク：24.0kgm/4400rpm

価格：232万3000円

2代目セリカXXは日本だけでなく北米でも人気モデルとなった

【豆知識】

ドアミラーは欧米では1960年代から主流になっていたが、日本で初めて認可されたのは1983年5月の日産パルサーエクサの登場までまたなければならなかった。その要因はフェンダーミラーは視線を変えずに視認できるのに対し、ドアミラーは左右を見る時に前方から視線が外れることを危険と見たというのが理由らしい。50タイヤなどにしても海外では当たり前のことが日本で認可されなかったケースなど、メーカーの技術の停滞を招くケースも少なくない。

日本車のドアミラー第1号は日産パルサーエクサ

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

