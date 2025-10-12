◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、一時同点のポストシーズン３号ソロを放ったが、その後はカブス打線は得点を奪えずに敗れた。鈴木の一発も空砲に終わり、敗退が決まった。

試合後、会見したカウンセル監督は「まず最初に、ブルワーズにおめでとうと言いたい。とても良いチームであり、ワールドシリーズに進む権利を得るに相応しく、それを勝ち取ったチームだ」と称賛した上で、敗退については「ガッカリしているし、悲しいよ。このチームはカブスのユニフォームを誇りあるものにするために多くのことをしてくれた。それが今の私の気持ちだ。でも、『今夜、私たちが何を間違えたんだろう』ということが頭から離れないよ」と唇をかんだ。

カブスは初回に先発左腕のポメランツがコントレラスにソロを浴びて先取点を献上。直後の１点を追う２回先頭で１打席目に立った誠也は２番手右腕ミジオロウスキーから、１ボールから２球目の剛速球を右中間席に運び叫びながらガッツポーズを作った。３試合ぶりの一発で、試合を振り出しに戻した。１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をはじき返しての本塁打は、２００８年以降のポストシーズンで最も速い球を捉えてのアーチとなった。

両軍とも２回から継投に入る中、試合が動いたのは４回。カブス２番手で元ソフトバンクのレイが２アウトを簡単に奪ったが、２死走者なしからボーンにソロを浴びて、ブルワーズに勝ち越しを許した。その後満塁となったが、３番手のパレンシアがオルティスを遊ゴロに打ち取って切り抜けた。１点差で踏ん張りたかったが、７回に２死からキトレッジがチュラングにソロを被弾。２点差に広げられ、本塁は遠かった。

今永昇太投手（３２）はブルペン待機していたが、この試合で登板はなかった。