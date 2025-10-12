５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」が１２日、写真集「Ｍ！ＬＫ １０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＰＨＯＴＯＢＯＯＫ〜パリじゃん〜」（主婦と生活社刊）の発売記念イベントを都内で行った。

結成１０周年を記念し、パリを中心にフランスで撮り下ろし。曽野舜太が「メモリアルな写真集が出来上がった」と手応えを明かすと塩崎太智は「パリという場所にＭ！ＬＫは似合うなと思いましたし、（出版物）５作目にしてさらに“ビジュイイじゃん”。初めて自分がカッコ良かったかも」と自画自賛した。

昨年１１月に結成１０周年を迎え、メモリアルイヤーを歩んでいる。佐野勇斗は「１０年で変わえば、僕らの関係性。変わったことといえば、記者会見で塩崎くんが“撮れ高”を作ろうと無理するようになったこと」と明かし、次の１０年の目標を尋ねられると「ドームツアーの次に、５軒横並びで、メンバーカラーのおそろいの家を建てること」と語った。

３月にリリースした「イイじゃん」がＳＮＳを中心に大バズり中。山中柔太朗は「３月からだいぶ（時間が）たっているけどいまだに言ってくださる。街でロケをしていても『Ｍ！ＬＫだ』と言ってもらえることが夢だったので、騒いでもらえるのがうれしい」と恥ずかしそうに語った。

報道陣から「流行語大賞を狙えるのでは？」と尋ねられると、佐野は「出してしまいましたね、その話題を…。もちろん取れたらうれしいですけど。取れそうですかね？」と逆質問。リーダー・吉田仁人も「もちろん、僕らの流行語は今年は『イイじゃん』。それがどれだけ皆さんに知っていただけているのか」と話した。