¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¤Ï±àÅÄ½ãµ¬¡¡Ìî¼ê¤Ï¹ß±«¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü¤ÈÆ±¤¸ÊÂ¤Ó¤Ë¡Ä¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£²Æü¡¦ÅÔ¾ë¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£²Æü¡¢¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï°éÀ®£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¡££´Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢°ÊÍè¡¢Ãæ£·Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£Ìî¼ê¤Ï¹ß±«¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü¤ÈÆ±¤¸ÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡Êº¸¡Ëºû¸¶
¡¡£²¡ÊÍ·¡ËÌçÏÆ
¡¡£³¡Ê±¦¡Ë»°ÄÍ
¡¡£´¡Ê»°¡Ë¥Æ¥£¥Þ
¡¡£µ¡Ê°ì¡ËÁýÅÄÎ¦
¡¡£¶¡ÊÃæ¡Ë²¬ÅÄ
¡¡£·¡Ê»Ø¡ËÀõÌî
¡¡£¸¡ÊÊá¡Ë»³À¥
¡¡£¹¡ÊÆó¡ËÃæÅÄ
¡¡£Ð±àÅÄ
¡¡¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û
¡¡£±¡ÊÆó¡ËµÜºê
¡¡£²¡Êº¸¡Ë»³ËÜÂç
¡¡£³¡ÊÃæ¡Ë¾¡Ëô
¡¡£´¡Ê°ì¡Ë¥¢¥»¥Ù¥É
¡¡£µ¡Ê»°¡ËÃ«Â¼
¡¡£¶¡Ê»Ø¡ËÀÐ³À
¡¡£·¡Ê±¦¡ËÏÂÅÄ
¡¡£¸¡ÊÊá¡ËÉÙ»³
¡¡£¹¡ÊÍ·¡Ë¾¾ÀÐ
¡¡£Ð¹ÃÓ