歌手の森高千里(56)が11日、自身のインスタグラムを更新。都内でコンサートを行ったことを報告した。



【写真】ホントに56歳!?いつまでも若々しい

「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”10月11日 東京 昭和女子大学 人見記念講堂 1日目 終了しました！」と投稿。



「雨天にも関わらず足を運んでくださった皆さんありがとうございました。外はだいぶ涼しくなりましたが、会場内は熱気に包まれました！今日も始まる前から皆さんの盛り上がりがすごかったですね～皆さんいかがでしたか？楽しんでいただけましたか？」とつづり、定番のミニスカートで躍動する写真などを掲載。



「いつも来てくださる方も、初めて来てくださった方も、コンサートを通してひとつになる瞬間が何度もあって嬉しかったです。」と振り返り、「季節の変わり目なのでお互い体調には気をつけていきましょう！明日は東京公演2日目！明日も盛り上がっていきましょ～」とした。



フォロワーからは「やっぱり森高さんパワー凄い」、「キュートでパワフルなライブで最高でした」、「ほんと奇跡の美しさに驚きです!!」、「写真の千里ちゃん、あまりにも美少女すぎます…！」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）