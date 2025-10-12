北朝鮮が軍事パレードで新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）を公開した後、韓国野党「国民の力」が「（韓国政府は）驚くほど静かだ」と批判し政府の積極的な対応を促した。

「国民の力」のチェ・ウンソク院内首席報道官は11日の論評で、北朝鮮が新型ICBM「火星20型」を公開したことに対し、「通常こうした状況なら早朝から国家安全保障会議（NSC）が開催され、外交・安全保障担当官庁が忙しく動かなければならないのに、驚くほど静かだ」と指摘した。

また、「北朝鮮が露骨な武力示威に出た。李在明（イ・ジェミョン）大統領がこの場面をどのように見守ったのかも気になる。ひょっとしてポップコーンを手に『北朝鮮はこうしたものが本当にうまい。少し学ばなくてはならない』と話しながら軽く受け流したのではないか心配だ」とした。

続けて「大統領だけでなく首相と大統領室政策室長、そして民主党指導部まで立ち上がって反米フレームを露骨に持ち出している。同盟が揺らげば外交は立つ場所を失う。もう同盟派だ、自主派だという理念で遊ぶようなやり方はやめなければならない」と主張した。