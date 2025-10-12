½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡ÖÃæÄ«¤Ï±¿Ì¿¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÆ±»Ö¡×¡Ä¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Î½ËÅÅ¤ËÅúÅÅÁ÷¤ë
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñ76¼þÇ¯¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ÆÁ÷¤Ã¤¿½ËÅÅ¤ËÅúÅÅ¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÃæÄ«¤Ï±¿Ì¿¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÆ±»Ö¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï12Æü¡¢¡Ö¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬1Æü¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ËÅÅ¤ËÂÐ¤·½¬¼çÀÊ¤¬9Æü¤ËÅúÅÅ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÅúÅÅÁ´Ê¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï½ñ´Ê¤Ç¡ÖÃæÄ«¤Ï±¿Ì¿¤ò¤È¤â¤Ë¤·¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦Î©ÇÉ¤ÊÎÙ¿Í¡¢Î©ÇÉ¤ÊÍ§¿Í¡¢Î©ÇÉ¤ÊÆ±»Ö¡£Î¾¹ñ´Ö¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿ÆÁ±¤ÏºÐ·î¤¬Î®¤ì¤ë¤Û¤É¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÎ¾¹ñ¤Ï¹ñºÝÌäÂê¤ÈÃÏ°èÌäÂê¤ÇÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢¹ñºÝÅª¸øÊ¿¤ÈÀµµÁ¤ò¶¦Æ±¤Ç¼é¸î¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Èà¤Ï¤Þ¤¿¡¢Àè·î¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¤ÈÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¡ÖÎ¾ÅÞ¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸È¯Å¸¤ÎÀß·×¿Þ¤ò¶¦Æ±¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï¡Ö°Ñ°÷Ä¹Æ±»Ö¤ò¼óÈÉ¤È¤¹¤ëÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Î·ø¸Ç¤Ê»ØÆ³¤Î²¼¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±¤¬¼Ò²ñ¼çµÁ·úÀß¤Î°Î¶È¤Ç¿·¤·¤¯¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤ë¡£Ä«Á¯¤ÎÈË±É¤È¿ÍÌ±¤Î¹¬Ê¡¤òµ§¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¶â°Ñ°÷Ä¹¤Ï½ËÅÅ¤Ç¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬ÅÁÅýÅª¤ÊÄ«Ãæ¿ÆÁ±¤òÀä¤¨¤ºÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤ï¤¬ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î³Î¸ÇÉÔÆ°¤ÊÎ©¾ì¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤éÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£