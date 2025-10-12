¿Í¼Á¤Î²òÊü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë»ÔÌ±¤¬½¸·ë¡¡¥¬¥¶ÄäÀïÈ¯¸ú¡Ä13ÆüÄ«¤«¤é¿Í¼Á²òÊü¤Ø
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÄäÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¤Ï11Æü¡¢¿Í¼Á²òÊü¤ò½Ë¤¦Âçµ¬ÌÏ½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¡×¤È¤¤¤¦²£ÃÇËë¤â·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö»ÔÆâ¤Ç¤Ï¿Í¼ÁÁ´°÷¤Î²òÊü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö»ÔÌ±¤Ï¡Ö·îÍË¤Þ¤Ç¤ËÁ´°÷Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£Á´°÷¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï13Æü¤ÎÄ«¤«¤é¿Í¼Á¤Î²òÊü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò´Þ¤à20¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤ò13Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Ç³«¤¯Í½Äê¤Ç¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º£¸å¤Î¥¬¥¶¤òÅý¼£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£