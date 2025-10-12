BTSのJ−HOPEによるコンサートツアー映画「j−hope Tour『HOPE ON THE STAGE』THE MOVIE」が、11月12日に公開される。今月11日に公開されたスチール写真では、J−HOPEの初ソロツアーの熱気と舞台裏のリアルな瞬間が盛り込まれた。

韓国メディアMHNスポーツは12日「スチールの公開を通じ、J−HOPEの多彩な舞台と、伝えるエネルギー、観客との交感をそのまま盛り込んで映画に対する期待感が一層引き上げられる」などと報じた。

報道スチールには、BTSメンバーのJIN、JUNG KOOKとともに立ったスペシャルステージも盛り込まれた。同メディアは「華麗な舞台は、実際の公演会場にいるような没入感を与え、ジャンルの境界を行き来しながら強烈なエネルギーと圧倒的なスケール」と伝えた。

特に今回の作品は、単純な公演実況を超え、J−HOPEがソロアーティストとして歩んできた旅程を圧縮した作品として注目される。音楽的な試みと変化を恐れずに新しい舞台を作っていく姿は、ファンに深い響きを伝えるものとみられる。

同映画は、11月12日に韓国の映画館で公開され、全世界の映画館でも上演する予定だ。