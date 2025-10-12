カブス終戦…鈴木誠也の163.1キロ粉砕弾も空砲に　ドジャースとの“日本人対決”実現せず「ブリュワーズ強かった」とファン落胆

自身のホームランも空砲となった鈴木誠也(C)Getty Images

カブスが現地時間10月11日に敵地で行われたブリュワーズとの地区シリーズ第5戦に1-3で惜敗。通算2勝3敗となり、ナ・リーグ優勝決定シリーズへの進出を逃した。

【動画】163.1キロ撃ち！鈴木誠也の驚愕の逆方向弾をチェック

鈴木誠也の“歴史的一発”も及ばなかった。「4番・右翼」で先発出場した主砲は、1点を追う2回の第1打席。ブリュワーズ2番手のジェイコブ・ミジオロウスキーの101.4マイル（約163.1キロ）のフォーシームを逆方向へ運んでみせた。会心の同点ソロに、雄叫びとともに何度もガッツポーズを繰り出した。

『MLB公式』のサラ・ラングス記者は自身のXを更新。2008年のピッチトラッキング導入以降、101.4マイルという投球スピードをホームランにしたのは、ポストシーズン史上最速タイ記録だという。

この一打にはファンもSNS上で熱狂。「これは日本人最強右バッター」「鈴木誠也さんが鬼になってる」「誰がどうみても値千金」「ピークがポストシーズンに来てるのマジで熱すぎる」といった歓喜のコメントが相次いだ。