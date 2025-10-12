ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢Àª¤ÏÀï½ÑÅª¤Ëµ¬Î§Àµ¤·¤¤¡£¿ÆÁ±»î¹ç¤À¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×
14Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¦¹ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢2026Ç¯WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï5°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£
¤¿¤À¡¢10Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Ë¤Ï5-0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢ÎÏ¤Îº¹¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤È¤ÎÂÐÀïÁ°¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¤È¤Æ¤âµ¬Î§Àµ¤·¤¤¡£Áö¤ê²ó¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤2»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥¢¥¸¥¢Àª¤ÏÀï½ÑÅª¤ËÅýÀ©¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë26ºÐ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢º¸¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ä¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï14Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï2Ê¬11ÇÔ¤È¶ì¼ê¤Ë¤¹¤ë¥»¥ì¥½¥óÁê¼ê¤«¤é½é¾¡Íø¤òÃ¥¤¨¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£