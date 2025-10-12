「口元がママにそっくり！」元日テレ人気アナ、2歳息子との“念願”ショットを披露！ 「お母さん綺麗なぁ」
元日本テレビアナウンサーの尾崎里紗さんは10月9日、自身のInstagramを更新。2歳の息子との親子ツーショットを披露しました。
尾崎さんは「子どもの目が、キラキラッと輝いている姿をみて 大人も、来てよかったー！サイコー！！となって楽しめる、アンパンマンって本当にすごい！！ アンパンマンありがとう！！笑」と振り返りました。息子のうれしそうな様子を見て、尾崎さんも楽しめたようです。
同期アナウンサーツーショットにコメントでは、「安定のおささ＆おざきち可愛い」「２人とも笑顔がめちゃくちゃ素敵ですね」「仲良しですね めちゃ可愛い」「仲良しだね〜」と称賛の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
「口元がママにそっくり！」尾崎さんは「念願の！ 福岡アンパンマンこどもミュージアムへ行った日のこと 熱狂的なアンパンマンっ子なので、1週間前ぐらいから毎日『きょうあんぱんまん？』と質問されていました笑笑」とつづり、3枚の写真を載せています。アンパンマンが大好きな2歳の息子と福岡の「アンパンマンミュージアム」を訪れた際の写真で、うれしそうな笑顔の息子との親子ツーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「楽しそう」「可愛いですね！！」「お子さんとのツーショットめちゃくちゃ可愛いですね」「お母さん綺麗なぁ」「口元がママにそっくり！」との声が寄せられています。
「おささとヌン活した日」9月27日の投稿では、元日本テレビアナウンサーの同期で、現在フリーアナウンサーとして活躍している笹崎里菜さんとアフタヌーンティーを楽しむショットを披露しています。尾崎さんは「久しぶりにこんなお洒落な空間に行ったので ドキドキしたのは内緒笑」とつづっているように、楽しい時間を過ごせたようです。
