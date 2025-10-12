´Ú¹ñ¤ªÁû¤¬¤»ÇÐÍ¥¤Î¡ÈË½Åê¡É»Ïµå¼°¡¢µÄÏÀ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡Ä¤Ä¤¤¤Ë»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¡×
ÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¤Î»Ïµå¼°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢·ë¶ÉÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¤Î¡ÈÁ´Íç¡É¸íÇú
µî¤ë10·î11Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¤Î»Ïµå¼°Æ°²è¤Ë¡¢»Ò¶¡¤ÎÊì¿ÆA»á¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸«¤ë¤È¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢10·î9Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¤Ï¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿KBO¥ê¡¼¥°½à¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤Î»Ïµå¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Æ²¡¹¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯¤¯Åê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ò³°¤ì¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¸þ¤«¤¦¤È¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤â¡ÖÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤¿¡£
°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Ë¼Õ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢10·î10Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÕºáÊ¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤Î»Ïµå¼°¤ÇËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ÈÎ¾¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¼¡Âè¡¢¼Õºá¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÄ¤¤»Ò¶¡¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶á¤¯¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÅê¤²¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Í¤¨¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¤Î¿´¤«¤é¤Î¼Õºá¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ïµå¼°¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ð¡¢°ÂÁ´¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î»Ò¶¡¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ«Î¸¤òÉ½¤·¤¿È¿ÌÌ¡¢¡Ö¥ß¥¹¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²áÅÙ¤ÊÈóÆñ¤Ï»ÄÇ°¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯¤ÏSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¼¡¤Î½Ð±éºî¤È¤·¤ÆNetflix¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸åÎó¤Î¾¯Ç¯¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
