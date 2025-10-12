どうしたら上手く踊れますか？ プロダンサー・NOSUKEが回答！

プロダンサー・NOSUKEさんが教えるダンス×エクササイズのボディメイク法、通称“ダンエク”。今回は関節のダンエクを紹介。また、読者から質問を募集し、プロダンサーに聞きたいあれこれを教えてもらいました。

Let’s ダンエク！ ダンスト！

1、ダンスの動きで楽しく続くボディエクササイズ。

2、テンポ次第であなたに合ったダンエクに。

3、好きな音楽に合わせて毎日続く運動に。

PLAY LIST

BPM（Beat Per Minute）の数字が大きい＝スピードが速いほど負荷が増す。

SLOW

Obsessed/Ayumu Imazu

Don’t hang up/Chan & Giwon

Left and Right（feat. Jung Kook of BTS）/Charlie Puth

Blue Jeans/HANA

What is Love?/TWICE

FAST

関節のダンエク

体重を支える足首をしっかり曲げ伸ばし！ 腕は、肩甲骨から動かすのがポイント。1と5ではしっかりポーズをキープして。

5〜8、1〜4を左右を入れ替えて行う。これを2セット。

ダンスのギモン、NOSUKEさんに聞いてみた

Q、堂本光一さんの「The beginning of the world」の振付にまつわるエピソードを教えてください。

MVには50人ものダンサーが出演していますが、光一さんはまったく埋もれないんです。人って本当に光を放つんだなあ…と圧倒されました。歩き方からカッコいいんです。あの壮大な曲を聴けば普通は堂々と歩いてしまうところを、光一さんはゆらりと進む。timelesz projectで仰っていた「究極は抜くこと」とはこれか、と。大人数の動きの調整でお待たせしても「いいものを作るためなら」とご協力いただいたことにも感謝です。

Q、アイソレーションを上手にできるようになりたいです。どうしたらいいでしょうか。

人の体は連動するのが当たり前なのですが、首なら首、胸なら胸だけをグッと鋭く、繊細に動かすのがアイソレ。逆に、それ以外は動かさない！ ここがキモです。最初は、首のアイソレなら肩、胸のアイソレは腰など、動かしたい部位につられてしまうところに手を当て、強制的に動かないようにして練習を。そして“これ以上はキツイ”と感じる、もう少し先までいく意識を持つと、可動域が広がります。アイソレは地道な練習あるのみ！

Q、体育祭のダンスを練習中です！ どうしたら上手く踊れますか？

上手く踊りたいですよね。よくわかります！ ただ、そう思いすぎると、もし上手くできなかったら、失敗したらどうしよう…という恐怖心も同時に芽生えてしまいます。きっとたくさん練習していると思うので、その成果を楽しんで発揮してほしいです。僕も文化祭で踊ったことがあるのでわかるんですけど、きっと緊張するだろうし、振りが飛んでしまうかもしれません。でも、練習を積み重ねていれば必ず振りに戻れます。自分を信じて！

Team"S"pecial

チームエス 2012年結成。振付、ダンサー、パフォーマンスディレクター、ライブ演出を手掛けるスペシャリストチーム。英語・韓国語圏でも活動中。Instagram

Official HP

NO SU KE

ノスケ ダンサー、振付師として、BTSやMrs. GREEN APPLEなど様々なアーティストのダンサーや振付を手掛ける。「timelesz project」にダンストレーナーとして参加し、全課題曲の振付を担当。愛溢れる言動が大きな感動を呼んだ。