「世界一幸せな寝顔」2匹の犬が同時に見せた、奇跡の笑顔に4万人が悶絶【ママリ】

どんな夢を見ている？にっこりと眠る2匹の犬に4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは🐶ほんわか姉妹🐶(@siawase1717)さんが投稿したある動画です。わんちゃんを飼っていると、本当に犬なのかな？と思う仕草を見かけることがあるといいます。人と暮らしてると、自分も人だと思うようになるのかもしれないですよね。犬らしくない行動は、とてもかわいらしいでしょう。どんなことを思っているのか、知りたくなりますよね。

©siawase1717

ほんわか姉妹



やばちぃお顔は笑顔です🥹

まるで笑っているような寝顔。これはとても癒やされますよね。実際のポストでは動画で投稿されていました。2匹そろってそっくりな表情で、気持ちよさそうに寝ています。安心しきった笑顔で、2匹のかわいさがより引き立っています。



この投稿に「ダブルスマイル」「どんな夢を見ているのかしら」などのリプライが寄せられました。愛犬のかわいい寝顔には癒やされます。飼い主さんとの信頼関係を感じるほっこり投稿でした。

玄関を開けたらモフモフ、癒やしのお出迎えに4.3万いいね

ご紹介するのは、レノン&れある(@Renon_Rearu)さんが投稿した写真です。モフモフした毛並みの犬を見ると、顔をうずめたくなる犬好きさんもいるでしょう。レノン&れあるさんの愛犬・れあるちゃんは、玄関を開けたらすぐにお出迎えしてくれるそう。まるで、ぬいぐるみのような愛らしい姿を、どうぞごらんください。

©Renon_Rearu

©Renon_Rearu

玄関あけたらすぐモフモフ

落ち着いた風情のある日本家屋の玄関を開けると、モフモフでかわいいワンコが。こんな光景、最高の癒やしですよね。ギュっと抱きしめたり、ナデナデしたり、モフモフの中に顔をうずめたいという衝動にかられそうです。



この投稿には「犬好きにはたまらないかわいさ」「優しく触ってみたい」「疲れも一気に癒やされそう」などのリプライが寄せられていました。



れあるちゃんのモフモフショットはさまざまなパターンがあり、シリーズ化しているもよう。かわいい写真がXでたくさん見られます。日本家屋とモフモフのワンコが絶妙にマッチした、心温まる写真の紹介でした。

「ニャンとも言えない」トイレでふんばる猫の表情に10万いいね

ご紹介するのはぽわくん(@powa_zzz)さんが投稿したある写真です。普段わりと表情が崩れないポーカーフェイスなイメージがある猫ちゃん。そんな猫ちゃんですが、日ごろ愛情をたっぷり注いでいる飼い主さんには特別なお顔を見せてくれることも。思わずにやっとしてしまう瞬間のお写真を、どうぞご覧ください。

©powa_zzz

うんち頑張ってる時の顔本当にすき

猫側からしたら、撮影どころじゃなく頑張っているのかもしれません。しかし、このお顔が愛おしすぎて撮らずにはいられなかったのでしょう。飼い主さんの気持ちがひしひしと伝わります。真剣な瞬間ですら、かわいいと感じる飼い主さんからの愛情を感じますね。



この投稿に「一生懸命な感じがめちゃくちゃいい」「頑張って！」などのリプライが寄せれました。何をしていてもかわいいペット。さまざまな表情を見られるのがうれしいですね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）