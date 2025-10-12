◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第１日▽東大―立大（１２日・神宮）

立大ＯＢで元巨人投手の横山忠夫氏（７５）が、試合前のレジェンド始球式に登場した。

現役時と同じ背番号「２８」のユニホームでマウンドへ。ストライクゾーンからは外れたが、低い軌道のボールを投じ、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。横山氏は「６０点くらい。選手が見ているから、いい格好をしたかった。イマイチかな」と笑顔で自己採点した。

横山氏は立大のエースとして活躍し、１９７０年秋の東大戦でノーヒットノーランを達成した。１９７１年ドラフト１位で巨人に入団。７５年には、立大の偉大な先輩である長嶋茂雄監督（享年８９）のもと８勝をマークするなど、通算１２勝を挙げた。

プロ野球を引退したあとも、横山さんは立大のＯＢ会長として長嶋さんと深いつながりがあった。２０１７年に立大が全日本大学選手権が決勝に進んだ際、長嶋さんが観戦を望んでいるという連絡を受けて、神宮の貴賓室に案内したという。「７回のエール交換で立教の校歌を一緒に歌ったのは、一生の思い出です」。立大は国際武道大を破り、５９年ぶりに優勝。横山さんは学生野球の聖地での宝物のような時間を、懐かしそうに振り返っていた。