´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥ó¥¤¡×Âè51ÏÃ¡ÁÂè55ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¤¢¤µ8»þ15Ê¬¤«¤é¡¢´ÚÎ®¥×¥ì¥ß¥¢¡Ö¥È¥ó¥¤¡×¡Ê¼ç±é¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å Á´60ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè51ÏÃ¡ÁÂè55ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷ Âè51ÏÃ¡Û
¥È¥ó¥¤¤È¤ÎÏÂ²ò¤òµñ¤ó¤À¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ï¡¢²¦ÈÞ¤ò¼öëÇ¤·¤¿¾Úµò¤â¥È¥ó¥¤¤ËÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥¸¥§¤Ï¥È¥ó¥¤¤¿¤Á¤¬¤¹¤°¤Ë¤ÏÀ¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ÎÉÂ¤ò¸ø¤Ë¤Ç¤¤Ì¤è¤¦¤Ë¤È¥¯¥à¤ËÀ¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ÎÄë²¦³Ø¤Î½ñ¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥¯¥à¤¬À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´Ù¤ì¤ë¡£
À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤Ï¿¿Áê¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¯¥à¤ò¤«¤Ð¤¤¡¢Áû¤®¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷ Âè52ÏÃ¡Û
µÜÅÂ¤ËÌá¤Ã¤¿À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ò·Þ¤¨¤¿¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤ÏÁû¤®¤ò¥¯¥à¤Î¤»¤¤¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ï¥¯¥à¤òÊá¤é¤¨¤µ¤»¡¢¥¤¥àŽ¥¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¿¤Á¤Ï½Í½¡(¥¹¥¯¥Á¥ç¥ó)¤Ë¥¯¥à¤¬À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¯¥à¤Î½èÈ³¤òµá¤á¤ë¡£¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ï¡¢¥¯¥à¤¬À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷ Âè53ÏÃ¡Û
À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤¬¼«Ê¬¤ÎÉÂ¤ò½Í½¡(¥¹¥¯¥Á¥ç¥ó)¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢½Í½¡(¥¹¥¯¥Á¥ç¥ó)¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤ò¡ÖÀ¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ÎÉÂ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥¯¥à¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀÕ¤á¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥à¥è¥ë¤â¥¤¥àŽ¥¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¿¤Á¤Ë»ö¼Â¤òË½Ïª¤·¡¢À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ÎÉÂ¤ÏµÜÄî¤Î±½¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥æ¥ó»á¤¬¥È¥ó¥¤¤òÁÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥ª¡¦¥Æ¥×¥ó¤«¤éÊáÅðÄ£(¥Ý¥É¥Á¥ç¥ó)¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¥æ¥ó»á¤ÏÊá¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ú10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè54ÏÃ¡Û
¥È¥ó¥¤¤ò»Â¤Ã¤¿»ÉµÒ¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¦¥Á¥ç¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊá¤é¤ï¤ì¡¢¹õËë¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥¸¥§¤âÊá¤é¤ï¤ì¤ë¡£¥·¥àŽ¥¥¦¥ó¥Æ¥¯¤Ï¿Îðý²¦ÈÞ¤ò¼öëÇ¤·¤¿¾Úµò¤ò½Í½¡¤Ë¸«¤»¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥ó¥¤¤¬¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ¤Ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ¤Ï¥È¥ó¥¤¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥¸¥§¤È¥æ¥ó»á¤Ï¹éÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷ Âè55ÏÃ¡Û
¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ï¥È¥ó¥¤¤ËÀ¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤Î¤³¤È¤òÍê¤ß¡¢ÆÇ¤ò°û¤à¡£½Í½¡(¥¹¥¯¥Á¥ç¥ó)¤Ï¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤ÎºÇ¸å¤Î´ê¤¤¤òÊ¹¤Æþ¤ì¡¢¤½¤Î»à¤Ë¤æ¤¯»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
Êì¤Î½è·º¤Ë¤è¤êÀ¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤Ï¹Ó¤ì¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¥¯¥à¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀ¯Å¨¤Ç¤¢¤ë¤«¤éÆóÅÙ¤ÈÍè¤ë¤Ê¤ÈÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¡£¡ÖÀ¯Å¨¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÈá¤·¤à¥¯¥à¤ò°Ö¤á¤ë¥È¥ó¥¤¤Ï¡¢À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤È¥¯¥à¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆó¿Í¤È¤â²¦¤Ë¤¹¤ëÆ»¤ò¹Í¤¨¤ë¡£