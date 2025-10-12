¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ù¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢ÁÐ»Ò¡¦¥ì¥¤¤È¤ÏÀ³Ê¤¬¿¿µÕ¡ª¡©¥ê¥¢¥ë¤Ê´Ø·¸ÌÀ¤«¤¹
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖSUMO¡¡KING¡×¡Ê¢¨10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÃë12»þ¤«¤éºÆÊüÁ÷¡Ë¤ò¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡ÖTVer¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦ÀÆÆ£¥¸¥å¥óÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¸åÊÔ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦¥ì¥¤Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¡ª
¡½¡½Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥óÁª¼ê¡¢¥ì¥¤Áª¼ê¤Ï¡¢¶¦¤Ë2020Ç¯12·î¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ü´Ö¤¬±ä¤Ó¤¿¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½»¤ß¹þ¤ß¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½½»¤ß¹þ¤ß¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Æì¤Ç¤Ï¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Ê¤É¤Î¼ý³Ï¤ä±¿ÈÂ¡£²Æì¤Î°Ë¹¾Åç¤Ë¤âÈ¾Ç¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢°¦É²¤Ç¤Ï¤ß¤«¤ó¤Î¼ý³Ï¤ä±¿ÈÂ¤Ê¤É¡Ä¼Â¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç»þ´Ö¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢ËèÆü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸º¢¡¢¥ì¥¤¤Ï»³¾®²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë»³¾®²°¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢»³¾®²°¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö(¾Ð)¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢2020Ç¯12·î¡¢33ºÐ¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸ø³«ÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÄÂÎ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÈÂç¤¤¤Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ëÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£ÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤ê¡¢‟¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡É¤ÈÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¼«¿®¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀäÂÐ¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¡ª ¤¤¤±¤ë¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Îý½¬À¸¤Î´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÎÉô³è¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä¥¢¥á¥Õ¥È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢ÁêËÐ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¹â¤¤¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥óÁª¼ê¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡È¶¯¤µ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÄÌ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ä20ºÐÁ°¸å¤°¤é¤¤¤ÇÆþÌç¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¶¤¿¤Á¤Ï34ºÐ¤ò´Ö¶á¤Ë¤·¤ÆÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢¤¿¤ÀÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´Ö¤Î¼è¤êÊý¤ä¸«¤»Êý¤È¤«¡¢Îý½¬¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢TAJIRI¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ºÇ¹â¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸À¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê‟ÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤«¤Ê¡© ¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
¡È¥ì¥¤¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤è¤ê²¿¤«¤·¤éÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½²¿ÅÙ¤«·»ÄïÂÐ·è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äï¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆÀ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·»Äï¤ÇÀï¤¦»þ¡¢¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢·»Äï¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤òÂÎ¤Ç³Î¤«¤á¹ç¤¨¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÁÐ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª(¾Ð) ¿¿µÕ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿©¤ÙÊª¤ä±Ç²è¤Î¹¥¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ì½ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À³Ê¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤«¤Ê¡×
¡½¡½¤â¤·¤âÄ«µ¯¤¤Æ¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©
¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ù¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¥ì¥¤¤ËÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÙ¤ß¤ä»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª»¶Êâ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥ó¥×¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤è¤¯¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²°³°¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤«¡Ä°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤²Ð¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç²Ð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¿¤²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î²Ð¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È±ê¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡Ä¡×
¡½¡½SNS¤Ç¤â¡¢¤ªÎÁÍý¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀèÆü¤â¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥ê¥ó¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤â¤è¤¯ºî¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð´Å¤¤¤â¤Î¡¢¾¡Íø¸å¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¹±Îã¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡©
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËÏÂ²Û»Ò¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ó¤³¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½¤³¤·¤¢¤óÇÉ¡© ¤Ä¤Ö¤¢¤óÇÉ¡©
¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ó¤³¤ÏÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Ï¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Ï¤³¤·¤¢¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤(¾Ð)¡×
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº£¡Ê¼èºà»þ¡Ë¡¢¥ì¥¤¤¬¸ª¤Î¼ê½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÉ¬¤º¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Éü³è¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ç¡ØÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ù¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¤â¤Î¤À¤È²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¤½¤ì¤È¡¢¡Ø¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Ù¤ÎMVP¤ò¥ì¥¤¤È2¿Í¤Ç³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½µîÇ¯¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨¥¿¥Ã¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Âç¾Þ¤â¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï2¿Í¤ÇMVP¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤«¥×¥í¥ì¥¹²ñ¾ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂå·à¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»³Â±Ìò¤Ç¤â¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡ª¡×
¡ÚÀÆÆ£¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1986Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©³ÑÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¡£
½Ð±©³¤Éô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢Ìó8Ç¯´ÖÎÏ»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¡ÊºÇ¹â°Ì¤ÏËë²¼¡Ë¡£
30ºÐ¤Ç°úÂà¸å¡¢Äï¤ÎÀÆÆ£¥ì¥¤Áª¼ê¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆ»¤ØÅ¾¸þ¡£2020Ç¯12·î¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2021Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¥ì¥¤Áª¼ê¤È¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡ÖÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¼ç¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ï¡ÖDOOM¡ª¡Ê¥É¥¥¡¼¥à¡ª¡Ë¡×¡£
ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¼Ì¿¿½¸¤äCD¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¿åÌî½ÕÆà¡Ë
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦ÀÆÆ£¥¸¥å¥óÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¸åÊÔ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦¥ì¥¤Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¡ª
