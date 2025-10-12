新たな”朝ドラ夫婦”のラブラブ写真 ネット「お似合い」「美しいお二人ですね」
俳優の高石あかり、寛一郎が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】ラブラブ！ 新たな”朝ドラ夫婦”のオフショット公開
公式SNSは「お見合い中の二人のオフショットをお届けします。怪談をきっかけに心を通わせた二人。来週からは、夫婦としての生活が始まります」とつづり、劇中で夫婦となったトキ役・高石あかり、銀二郎役・寛一郎の2ショットを添えた。
ファンからは「おふたりが結ばれて嬉しいのに、どうして別れるのかが気になってしまいます」「とってもお似合いなのに、生涯の伴侶ではないなんて…」「美しいお二人ですね」「お似合いです。ずっと一緒にいて欲しい」などの声が寄せられている。
