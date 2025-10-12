ÎëÌÚ¤¬ËÜÎÝÂÇ¤â¥«¥Ö¥¹ÇÔÂà¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º
¡¡¡Ú¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï11Æü¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê5²óÀïÀ©¡ËÂè5Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤¬0¡½1¤ÎÆó²ó¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë1¡½3¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢2¾¡3ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£º£±Ê¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê7²óÀïÀ©¡Ë¿Ê½Ð¤Ç¡¢13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤«¤éÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£