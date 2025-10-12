Àîºê»ÔÄ¹Áª¤Ë¸½¿·6»á¡¡»ÔÀ¯±¿±Ä¤ÎÉ¾²ÁÁèÅÀ
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Àîºê»ÔÄ¹Áª¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¿·¿Í¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎÌò°÷ÌîËöÌÀÈþ»á¡Ê60¡Ë¡á¶¦»º¿äÁ¦¡¢4Áª¤ò´ü¤¹¸½¿¦Ê¡ÅÄµªÉ§»á¡Ê53¡Ë¡¢¿·¿Í¤Î¸µ»ÔµÄ»³ÅÄ±ÍÍý»á¡Ê42¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¿·¿Í3¿Í¤Î·×6¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£3´ü12Ç¯¤Î»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¡£26ÆüÅê³«É¼¡£
¡¡3¿·¿Í¤Ï²ñ¼Ò°÷¹ñÃ«ÎÃÂÀ»á¡Ê25¡Ë¡¢½ÐÈÇ¼ÒÂåÉ½µÜÉôÎ¶É§»á¡Ê46¡Ë¡¢À¶ÁÝ°÷´Ø¸ý¼Â»á¡Ê67¡Ë¡£µÜÉô»á¤Ï½ôÇÉ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î5¿Í¤ÏÌµ½êÂ°¡£
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤Ï3´ü12Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢»ÔÀ¯·ÑÂ³¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÃÏ¸µÁÈ¿¥¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÔµÄ¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¡£¸á¸å¡¢Æ±»Ô¹âÄÅ¶è¤ÇÂè°ìÀ¼¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÌîËö»á¤Ï»ÔÌò½ê¶á¤¯¤Ç±éÀâ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤äÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ»ÔÏ¢¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿»³ÅÄ»á¤ÏJRÀîºê±ØÁ°¤Ç¡¢»ÔÌ±¤ÎÎÏ¤¬Íê¤ê¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹ñÃ«»á¤Ï´±Ì±¿Íºà¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¤ò¼çÄ¥¡£µÜÉô»á¤Ï¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë·º»öÈ³¤ò²Ê¤¹Á´¹ñ½é¤Î»Ô¾òÎã¤ÎÇÑ»ß¡¢´Ø¸ý»á¤Ï¥Ø¥¤¥ÈÂÐºö¶¯²½¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢ÊÝ¾ã³È½¼¤ò·Ç¤²¤ë¡£