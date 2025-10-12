＜隠す義母｜16年目の記録＞何考えてるの？「術後ケア頼みたい」図々しすぎる義母【第11話まんが】
私（カナ）は結婚して16年。夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と暮らしてきました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そして夫に20年以上引きこもっているお兄さんがいることを知らされました。自分たちは被害者で、受け入れない私が悪いという態度の夫。私はたまらず子どもたちを連れて実家に避難しました。私の口から「離婚」の言葉が発せられてさすがにヤバいと思ったのか、夫は反省の態度を見せたのですが……？
ひとまず子どもたちの安全が約束されました。これで平穏な日々が戻ってくるかと思いきや、夫はぬけぬけととんでもないことを言い出します。義兄のことが解決するまで一切の接触をさせないようにって、父にも言われたはずなのに……？
さんざん私のことを責め立てておきながら、都合が良すぎます。義母はその後も「非常事態なのに助けてもくれないなんて、本当に冷たい人」などと愚痴を言っていたようですが、何を言われようが構いません。我関せずの態度を貫きました。
信じられないことばかりです！ 義母は私に暴言を吐いたことなどまるで覚えていないかのように、入退院のフォローを頼んできました。しかも義両親と接触させないと約束したはずの夫が、そんな話などなかったかのように義母の言葉を伝えてきます。私が断ったら、またもや義実家の人たちは私のことを悪者扱いです。
本当にいい加減にしてほしい！ 何を言われたって絶対に義母の世話を受け入れることなんてありません。しかし……今度は病院から私のスマホへ留守電が入っていて、私はアゼンとしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
