¡¡11ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö·ÝÇ½³¦ÆÃµ»²¦·èÄêÀïteppen¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î±éÁÕ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTEPPEN¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Âô»³¤Î²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤±¤Æ¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î·ë¾ë¥â¥¨(31)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£
¡¡¥Ô¥¢¥ÎYouTuber¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é10¿Í¤¬¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿·èÄêÀï¡£±éÁÕ¸å¤Ë¤Ï¹æµã¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢²»³Ú¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ê±éÁÕ¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµ¤»ý¤Á¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿²»¿§¡¡´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±ÇÁü¼Ì¤ê¤â´Þ¤á¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡ª¥Ô¥¢¥Î¾å¼ê¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÂç´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜ¿¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤±éÁÕ¤¹¤´¤¹¤®¡×¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£