＜速報＞単独首位の勝みなみがティオフ 米ツアー初Vへパー発進
＜ビュイックLPGA上海 最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。単独首位の勝みなみが日本時間午前11時38分にティオフを迎えた。
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由は「オタ芸シャドー」だった!?
前日は3パットでのボギーを叩いた1番パー4。2打目でグリーンを捉えると、約7メートルのバーディパットをナイスタッチで寄せると、返しを沈めてパー発進を決めた。米ツアー初優勝に向けて、残り17ホールを戦っていく。勝と2打差の2位タイにジーノ・ティティクル（タイ）とミンジー・リー（オーストラリア）。3打差4位タイにはイ・ソミ（韓国）とジェニー・ベ（米国）が続いている。山下美夢有はトータル13アンダー・6位タイ。畑岡奈紗はトータル8アンダー・24位タイにつけている。吉田優利はトータル7アンダー・27位タイ。竹田麗央はトータル6アンダー・35位タイ、馬場咲希はトータル4アンダー・44位タイで前半をプレーしている。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【LIVE】最終ラウンド スコア速報中！
【LIVE】松山英樹は？ 米日本大会のスコア速報
男前すぎる！ 勝みなみのアイアンはペラペラモデルだった≪写真≫
渋野日向子のシャフトチョイスが面白い！ 1Wはつかまる『スピーダーNXブラック 50SR』、ウェッジにカーボン『MCI 90R』
山下美夢有と竹田麗央の共通点は……同じ軟鉄アイアンを使用していること！ そのモデルは？〔写真〕
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由は「オタ芸シャドー」だった!?
前日は3パットでのボギーを叩いた1番パー4。2打目でグリーンを捉えると、約7メートルのバーディパットをナイスタッチで寄せると、返しを沈めてパー発進を決めた。米ツアー初優勝に向けて、残り17ホールを戦っていく。勝と2打差の2位タイにジーノ・ティティクル（タイ）とミンジー・リー（オーストラリア）。3打差4位タイにはイ・ソミ（韓国）とジェニー・ベ（米国）が続いている。山下美夢有はトータル13アンダー・6位タイ。畑岡奈紗はトータル8アンダー・24位タイにつけている。吉田優利はトータル7アンダー・27位タイ。竹田麗央はトータル6アンダー・35位タイ、馬場咲希はトータル4アンダー・44位タイで前半をプレーしている。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【LIVE】最終ラウンド スコア速報中！
【LIVE】松山英樹は？ 米日本大会のスコア速報
男前すぎる！ 勝みなみのアイアンはペラペラモデルだった≪写真≫
渋野日向子のシャフトチョイスが面白い！ 1Wはつかまる『スピーダーNXブラック 50SR』、ウェッジにカーボン『MCI 90R』
山下美夢有と竹田麗央の共通点は……同じ軟鉄アイアンを使用していること！ そのモデルは？〔写真〕