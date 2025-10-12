＜速報＞国内女子最終日がスタート 濃霧で大幅遅れ…変則9ホール決戦
＜スタンレーレディスホンダ 最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36＞濃霧の影響で大幅にスタート時間が遅れていた国内女子ツアーの最終ラウンドだが、午前11時30分に第1組がティオフを迎えた。
【LIVE写真】朝は霧がものすごかったです
セカンドカットが実施され、トータル4アンダー・23位タイまでの30人が最終ラウンドをプレーする。さらに霧の影響が少ない9ホール（1、9、10、11、14、15、16、17、18番）を使用する変則的な9ホール短期決戦となる。トータル10アンダー・単独首位に黄金世代の河本結。トータル9アンダー・2位タイに岩井千怜、桑木志帆、福山恵梨、トータル8アンダー・5位タイには古江彩佳と佐久間朱莉が続く。ルーキーの吉田鈴、アマチュアの岩永杏奈らはトータル7アンダー・7位タイ。昨年覇者の佐藤心結はトータル6アンダー・10位タイ、先週の「日本女子オープン」を制した堀琴音はトータル5アンダー・17位タイで最終日に入る。なお米ツアーを主戦場にし、今大会にスポット参戦した渋野日向子、原英莉花は決勝進出を逃した。また米ツアーを主戦場にするホンダ所属のホステスプロ・岩井明愛は、トータル2アンダー・40位タイのため、セカンドカットの対象になる。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
