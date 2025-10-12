“Z世代の代弁者”インフルエンサーが「小学生の頃に好意を抱いていた相手」と結婚 ひかりんちょ、純白2ショット添えて報告
インフルエンサーのひかりんちょ（22）が11日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。
【写真】“Z世代の代弁者”ひかりんちょ、夫との純白2ショット
ひかりんちょは、純白ウエディングドレスに身を包み、夫との教会2ショットを披露。「このたび、私ひかりんちょは結婚しましたっー!!日頃から応援してくださる皆さまに、このような形でご報告できることを大変嬉しく思っております」と伝えた。
「お相手は学生時代からの友人で、実は私が小学生の頃に好意を抱いていた相手でもあります。年月を経て再び出会い、支え合う中で自然と大切な存在となり、このたびご縁を結ぶことになりました」とつづり、「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
ひかりんちょは、2003年7月14日生まれ、静岡県榛原郡吉田町出身。SNSの総フォロワー数が160万人（24年11月時点）を超えるほか、Z世代を代表する代弁者「モチベ―ショナルスピーカー」として、テレビ・ラジオなどに出演してきた。吉田町広報大使も務める。
