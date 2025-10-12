志麻さん、食パンの“お手軽”トーストレシピに反響「簡単！シンプル！」「絶対おいしい」「家族もテンション上がりますね」 朝食やブランチ、おやつにもピッタリ
日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「朝ごはんやブランチ、おやつなどにも使えます」と紹介した、“お手軽”トーストレシピが22万回再生超えの反響を呼んでいる（10日 午後8時時点）。
【動画】「簡単！シンプル！」「絶対おいしい」志麻さんが教える“チーズケーキ風トースト”の作り方
この日、志麻さんが伝授したのは「チーズケーキ風トースト」。「甘いクリームチーズにこんがり焼けたチーズをプラスして食べ応えのあるトーストに仕上げました」とポイントを伝えた。
材料は、「食パン」のほか「クリームチーズ」「ピザ用とろけるチーズ」「はちみつ」のみといたってシンプル（はちみつがない場合は、メープルシロップや砂糖でも代用可能）。
作り方も簡単で、クリームチーズにはちみつを入れてよく混ぜたら、それを食パンの片面にまんべんなく塗り、その上にとろけるチーズをのせてトースターへ。こんがりと焼き目が付いたら完成だ。
なお、クリームチーズにはレモンを絞ったり、レモンの皮をすりおろして混ぜてもおいしいそうだ。
コメント欄には「簡単！シンプル！」「朝にこれが出たら家族もテンション上がりますね」「絶対おいしい」「チーズケーキ風だけれど、とろけるチーズを載せるって私には斬新でした！」「材料少なくて簡単で、とっつきやすくて最高です」「朝からワクワクしてきました！甘さと塩っぱさのハーモニーおいしいに違いないっ」「すぐに作ってみたくなり、今朝作りました！とってもおいしかったです」など、さまざまな声が寄せられている。
