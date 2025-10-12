¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¼ê¤¬¤±¤¿»ÔÀ©£·£°¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¤ò°ì»þµÙ»ß¡¢¼Ì¿¿ÌµÃÇ»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ£Ó£Î£Ó¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¡ÄÀéÍÕ¡¦Çð»Ô
¡¡ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ï£¸Æü¡¢»Ô¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¡²è²È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿»ÔÀ©»Ü¹Ô£·£°¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤Î¸ø³«¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸ý¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Î½÷À¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï¹¾¸ý¤µ¤óÂ¦¤Ë¡¢µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¤Î¹Êó»ï¡Ö¹Êó¤«¤·¤ï¡×¤ÎºòÇ¯£±£±·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òºï½ü¤·¤¿·Á¤ÇÆ±¹æ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¸©Î©Çð¹â¹»½Ð¿È¡£ÌîÅÄ»Ô¤äÇð»Ô¡¢Î®»³»Ô¤¬ÉñÂæ¤ÎÌ¡²è¡Ö¤¹¤¹¤á¡ª¡ª¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
