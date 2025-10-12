¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¡Ê£²£°£±£µÇ¯£±£²·î¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ï£¸Æü¡¢»Ô¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¡²è²È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿»ÔÀ©»Ü¹Ô£·£°¼þÇ¯¤Îµ­Ç°¥¤¥é¥¹¥È¤Î¸ø³«¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡¹¾¸ý¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Î½÷À­¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡»Ô¤Ï¹¾¸ý¤µ¤óÂ¦¤Ë¡¢µ­Ç°¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¤Î¹­Êó»ï¡Ö¹­Êó¤«¤·¤ï¡×¤ÎºòÇ¯£±£±·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òºï½ü¤·¤¿·Á¤ÇÆ±¹æ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¸©Î©Çð¹â¹»½Ð¿È¡£ÌîÅÄ»Ô¤äÇð»Ô¡¢Î®»³»Ô¤¬ÉñÂæ¤ÎÌ¡²è¡Ö¤¹¤¹¤á¡ª¡ª¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£