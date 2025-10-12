高橋克典、“新たな家族”愛猫がみせた行動に「う、嬉しい」 ほっこり写真に反響「パパの匂い安心できたんだね！」「カワユイ」「すごい！やりましたね」
俳優の高橋克典（60）が7日、自身のブログを更新。7月に“新たな家族”として迎え入れた愛猫・ミルリィちゃんの“ある行動”を写真で紹介し、喜びをにじませた。
【写真】「う、嬉しい」高橋克典がキュンとした愛猫・ミルリィちゃんの姿
7月12日のブログで、長年親交のある俳優・黒木瞳のもとで生まれたサイベリアンの赤ちゃんを譲り受けたことを報告。毛並みの美しい子猫を「なんて可愛い」「ドンピシャでご縁いただいた子」と紹介し、「名前はミルリィちゃん」と明かしていた。
その後のブログでは、「名前を呼んでも来ない」「チュールが欲しい時だけ足元をするり」「リビングの真ん中でおひるね ずいぶん慣れてくれたんだなぁ」などと、ミルリィちゃんとの生活をその“距離感”とともに伝えている。
この日は、帰宅時のエピソードを紹介。「ただいまー。」と自宅に入り、ミルリィちゃんを探すもその姿はなかなか見つからず。よくよく探したところ「ボクの椅子に座ってた」といい、くつろいだように椅子に座ったミルリィちゃんの写真を公開した。
この姿を見た高橋は「こ、これは、、！つ、ついに！な、なついてきたのか!?」とテンション高めにつづり、「う、嬉しい」と喜びを記した。
コメント欄には「すごい！やりましたね」「克典さんが恋しかったのかなぁ？良かったですねー！」「パパの匂い安心できたんだね！」「おかえりなさい！と言っていそうですね」「カワユイ」「ほっこりします」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「う、嬉しい」高橋克典がキュンとした愛猫・ミルリィちゃんの姿
7月12日のブログで、長年親交のある俳優・黒木瞳のもとで生まれたサイベリアンの赤ちゃんを譲り受けたことを報告。毛並みの美しい子猫を「なんて可愛い」「ドンピシャでご縁いただいた子」と紹介し、「名前はミルリィちゃん」と明かしていた。
この日は、帰宅時のエピソードを紹介。「ただいまー。」と自宅に入り、ミルリィちゃんを探すもその姿はなかなか見つからず。よくよく探したところ「ボクの椅子に座ってた」といい、くつろいだように椅子に座ったミルリィちゃんの写真を公開した。
この姿を見た高橋は「こ、これは、、！つ、ついに！な、なついてきたのか!?」とテンション高めにつづり、「う、嬉しい」と喜びを記した。
コメント欄には「すごい！やりましたね」「克典さんが恋しかったのかなぁ？良かったですねー！」「パパの匂い安心できたんだね！」「おかえりなさい！と言っていそうですね」「カワユイ」「ほっこりします」など、さまざまな声が寄せられている。