¡ÚÅ·µ¤¡ÛÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¡¡ËÌÆüËÜ¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ï12Æü¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷23¹æ¤Î¶á¤Å¤¯°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¡¢Âç±«¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
´ØÅì¤äÅì³¤¤Ï11Æü¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¯¡¢½ë¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£½µ´ÖÍ½Êó
¡¦Âçºå¤«¤éÆáÇÆ
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î13Æü¤Ï»³±¢¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
13Æü¤ÏÅì³¤¤äËÌ³¤Æ»¤ÇÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤«¤éÅìËÌ¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
