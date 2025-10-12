¡Ú¥Ï¥ó¥Þー½ê»ý¤«¡Û·§ËÜ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¸¼´Ø¥É¥¢²õ¤µ¤ì¤ë ÉÔ¿³¤Ê2¿ÍÁÈÌÜ·â
11Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¸¼´Ø¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¿³¤Ê2¿Í¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¸á¸å0»þÈ¾º¢¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è½ÕÃÝÄ®¤Î½»Âð¤Ç¸¼´ØÀè¤ËÉÔ¿³¤Ê2¿ÍÁÈ¤¬¤¤¤ë¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¥É¥¢¤Î°ìÉô¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÃË¤È¸«¤é¤ì¡¢¿ÈÄ¹¤Ï180¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤È165¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥Õー¥É¤¬ÉÕ¤¤¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¡¢É¡¤È¸ý¤ò±£¤·ÌÜ¤À¤±¤¬¸«¤¨¤ë³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢1¿Í¤¬¥Ï¥ó¥Þー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ò¸«¤«¤±¤¿¤éÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£