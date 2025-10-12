ガールズグループIVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が、化粧なしの素顔を公開した。9日にメークアップアーティストのレオジェイのYouTubeチャンネル「LeoJ Makeup」に出演し、メークを受けた。

素顔のLIZは「ほとんどメークをせずにカメラの前にいるのは初めて。ちょっと心配したんだけど、思ったより（大丈夫です）」と話した。

映像では、メークアップの前に、日本の大型音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」を終えて帰ってきたとの近況報告を行った。「最近は活動が終わったので、暇そうだけど、また次のコンサートがあるので準備も忙しい」と話した。IVEの歌の中で最も好きな曲として「I AM」と「ATTITUDE」を挙げた。

LIZは、受けたいメークアップとして「ロマンスファンタジーの女主人公」と要請した。また顔の左と右を比較し「左の顔が好き。右は少し全体的に下がっている」と告白し、自身の顔に対して「澄んだ目がちょっと恥ずかしい」と話した。

まつげ自慢もした。アンダーマスカラをしていた時「アンダーがちょっと豊かじゃないですか？ たくさん褒められた。すべてのメークアップ先生が、私にアンダーまつげがどうしてこんなに多いのかとおっしゃった」と明かした。両親へのビデオメッセージを要請され「まつげを豊かにして産んでくれてありがとう」と話した。