主役を立てる【七五三のためのオケージョンドレス】

七五三当日はなにかとバタバタなのが確実に予想されるので、サッと着られることを考えるとワンピースがベスト。

もちろん当日の主役は子供なので、ママは華やかさを醸し出しつつも自分が目立ちすぎないコーデがマストなため、その点も留意してオケージョンドレスを探してみました！

柔らかなタッチのチュールに花柄刺繍を加えて女性らしく

チュールエンブロイダリーマーメイドドレス／CELFORD

上品な着丈とシルエットが魅力のマーメイドドレス。１枚で華やかさでエレガントな印象に仕上がるので、七五三のママコーデに最適です。

ボリュームを持たせた袖はオーガンジーとラッフル素材の２枚仕立てで、さりげなく二の腕カバーも。

カラーはライトグレー、ブラック、ミントの３色展開です。

ウエストの紐でシルエットにメリハリをつけるのもオススメ

『WEB限定』ドットプリントケープワンピース／URBAN RESEARCH ROSSO

小粒のドットを散りばめて、ほどよく甘さを演出。ケープデザインが華やかさも添えてくれます。締め付けないハイウエスト切り替えだから、産後の体型に納得がいかないママも安心。また、付属の紐を結ぶことでメリハリをつけたシルエットも叶います。七五三を終えたあとは、結婚式などにも活躍しそう。

ネイビーとブラックの２色展開。

通年使える素材だから年間通してセレモニーに活躍

【セットアイテム】チュールカーディガン×レイヤードワンピース／URBAN RESEARCH ROSSO

ボリューム感のあるチュールブラウスとダブルクロスのジャンパースカートのセットは、華やかさだけでなく着回し力の観点から見ても◎。ブラウスは羽織としても使えるので、アレンジ次第でさまざまなコーディネートに活躍しそう。また、ワンピースは前後で着られる２WAY仕様。すっきりしたIラインシルエットで、前後どちらで着用してもスタイルアップが叶うんです。

カラーはモカとブラックの２色。

シンプルを追求したミニマルなドレス。合わせる小物で変化を

Waisttuck Pencil Dress／TODAYFUL

ウール混の二重織生地仕立てで、シンプルながらもフォーマルな空気感を演出。また、ナチュラルな立体感のウエストにあしらったタックが、美しいシルエットを印象付けてくれます。

ブラックとモカの２色展開。

身体のラインを拾わないワンピースはママの強い味方

ドッキングスリーブVネックワンピース／URBAN RESEARCH ROSSO

上品な光沢を放つボリューム袖とマットなVネックワンピースをドッキング。異素材を融合したデザインで、１枚でこなれ感と華やかさを演出します。

デコルテデザインはハートのようなカッティングに仕上げて、さりげなく女性らしさもプラス。２色展開でカーキ×ブラウン、ブラック×ブロンズをご用意しています。