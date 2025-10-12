主役を立てる【七五三のためのオケージョンドレス】
七五三当日はなにかとバタバタなのが確実に予想されるので、サッと着られることを考えるとワンピースがベスト。
もちろん当日の主役は子供なので、ママは華やかさを醸し出しつつも自分が目立ちすぎないコーデがマストなため、その点も留意してオケージョンドレスを探してみました！
柔らかなタッチのチュールに花柄刺繍を加えて女性らしく
チュールエンブロイダリーマーメイドドレス／CELFORD
上品な着丈とシルエットが魅力のマーメイドドレス。１枚で華やかさでエレガントな印象に仕上がるので、七五三のママコーデに最適です。
ボリュームを持たせた袖はオーガンジーとラッフル素材の２枚仕立てで、さりげなく二の腕カバーも。
カラーはライトグレー、ブラック、ミントの３色展開です。
ウエストの紐でシルエットにメリハリをつけるのもオススメ
『WEB限定』ドットプリントケープワンピース／URBAN RESEARCH ROSSO
小粒のドットを散りばめて、ほどよく甘さを演出。ケープデザインが華やかさも添えてくれます。締め付けないハイウエスト切り替えだから、産後の体型に納得がいかないママも安心。また、付属の紐を結ぶことでメリハリをつけたシルエットも叶います。七五三を終えたあとは、結婚式などにも活躍しそう。
ネイビーとブラックの２色展開。
通年使える素材だから年間通してセレモニーに活躍
【セットアイテム】チュールカーディガン×レイヤードワンピース／URBAN RESEARCH ROSSO
ボリューム感のあるチュールブラウスとダブルクロスのジャンパースカートのセットは、華やかさだけでなく着回し力の観点から見ても◎。ブラウスは羽織としても使えるので、アレンジ次第でさまざまなコーディネートに活躍しそう。また、ワンピースは前後で着られる２WAY仕様。すっきりしたIラインシルエットで、前後どちらで着用してもスタイルアップが叶うんです。
カラーはモカとブラックの２色。
シンプルを追求したミニマルなドレス。合わせる小物で変化を
Waisttuck Pencil Dress／TODAYFUL
ウール混の二重織生地仕立てで、シンプルながらもフォーマルな空気感を演出。また、ナチュラルな立体感のウエストにあしらったタックが、美しいシルエットを印象付けてくれます。
ブラックとモカの２色展開。
身体のラインを拾わないワンピースはママの強い味方
ドッキングスリーブVネックワンピース／URBAN RESEARCH ROSSO
上品な光沢を放つボリューム袖とマットなVネックワンピースをドッキング。異素材を融合したデザインで、１枚でこなれ感と華やかさを演出します。
デコルテデザインはハートのようなカッティングに仕上げて、さりげなく女性らしさもプラス。２色展開でカーキ×ブラウン、ブラック×ブロンズをご用意しています。