サイレントキラーなんて存在しない!? ガマン強い男性は特に注意な「怖い高血圧」のサイン【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

「怖い高血圧」は日頃の症状でわかる

「年齢＋90なら大丈夫だといっても、実は怖い高血圧だったらどうしよう」。そう不安になるのは当たり前です。そこで、怖い高血圧の特徴をお話しします。

年齢とともにジワジワと上がっていったのではなく、急激に上がる血圧の場合、隠れている病気を教えてくれるサインである可能性が高いのです。

たとえば脳梗塞を発症したとき、血圧は急激に上がります。上昇した血圧の数値だけにとらわれず、他にろれつがしっかりしているか、手のしびれがないかなど、確認してみてください。症状があれば、すぐに医療機関を受診しましょう。

この初期症状が起こった人の50％は、48時間以内に脳梗塞を発症しています。症状がなくても、念のためにCT検査やMRI 検査を受けることをお勧めします。血圧が上昇しているのは、それなりの理由があるわけですが、危険な病気の可能性がないか、可能性があるなら、どんな病気が隠れているかをしっかり調べるべきです。

体からのサインは隠れた病気を知らせる警告

サイレントキラーなんて存在しない

働き盛りの男性によく見られる突然死。「昨日まであんなに元気だったのに」と周囲の人が嘆くことがありますが、実は本人には何らかの自覚症状があったはず。「頭痛薬が効かない」「胸が苦しい」など、体はサインを出していたのに、「忙しいから」と無理をしていただけ。「サイレントキラー」などというものは存在せず、実際には体が危険な状態にあれば、脳は必ず信号を出してくれます。

【POINT】

ガマン強い男性は特に注意！

体が発する危険信号を見逃さないで

