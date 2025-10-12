¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤ÈµÇ°»£±Æ¤â¡ª¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç¡Ö¿·´´Àþ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Çー¡×¡¡Ê¡²¬¡¦Æá²ÑÀî»Ô
¿·´´Àþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ê¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤ËÆá²ÑÀî»Ô¤ÎJRÀ¾ÆüËÜ¡¦ÇîÂ¿Áí¹ç¼ÖÎ¾½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Çー¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Ç34²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÌó5000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢¼Ö¾¸¤ÎÊüÁ÷¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë°úÂàÍ½Äê¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¿·´´Àþ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£